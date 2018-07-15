Антуан Гризманн: "Титул чемпионов мира – лучшее, что мы сделали в своей жизни"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн не расстроился из-за того, что ему не вручили "Золотой мяч" по итогам чемпионата мира-2018. Французы стали чемпионами, победив Хорватию (4:2). Лучшим игроком турнира был признан капитан хорватов Лука Модрич.

– Мы чемпионы мира! Это лучшее, все что мы сделали в своей жизни, – сказал Гризманн. – Это лучшее, что может произойти в жизни футболиста. Не расстроен ли я, что не получил "Золотой мяч"? Нет. Не мне принимать решение. Организаторы сделали свой выбор. Для меня главное – Кубок мира. А "Золотой мяч" стал бы лишь бонусом.

– Как считаете, пенальти в ворота Хорватии был назначен верно?

– Я, если честно, вообще не видел эпизод. Думал, что мяч улетел на угловой, и мы будем его подавать. Но потом Жиру сказал, что там была рука. Перед исполнением 11-метрового я исполнил один секретный трюк. Но какой именно, не скажу, ведь мне их еще исполнять в будущем. (Михаил ГОНЧАРОВ)