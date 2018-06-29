Антуан Гризманн: "Смогу уехать в США после побед на чемпионате мира и в Лиге чемпионов"

Нападающий сборной Франции и "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал, что отправится играть в США, когда выиграет значимые международные турниры, в том числе на клубном уровне в Европе.

- После побед на чемпионате мира и в Лиге чемпионов я смогу уехать и спокойно играть в США. Это мой идеальный маршрут. Неплохо, правда? – приводит Le Figaro слова Гризманна. - Не знаю, в каком возрасте хотел бы играть в США. Все зависит от трофеев, которые у меня будут до этого момента. Хочу быть там, когда мне будет около 32-33 лет. В этом возрасте я все еще буду прилично выглядеть на поле.

Напомним, сборная Франции продолжает борьбу за Кубок мира. В 1/8 финала Гризманн и компания сыграют против Аргентины.

Франция - Аргентина: текстовая трансляция 30 июня в 17.00 по московскому времени. Казань