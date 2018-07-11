Антуан Гризманн: "Роналду ушел в "Ювентус"? Всего ему наилучшего"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над Бельгией (1:0) в полуфинале чемпионата мира-2018 отметил, что ему все равно, с кем играть в финале. Также признался, что не думает о "Золотом мяче" и пожелал удачи Криштиану Роналду в "Ювентусе".

– Мы хорошо потрудились, вышли в финал. Теперь нужно отдохнуть и восстановить силы, – сказал Гризманн. – Сейчас я счастлив, хочу немного отключиться и не думать об игре в воскресенье. Завтра посмотрим второй полуфинал и узнаем соперника – тогда и будем что-то решать. Англия или Хорватия – мне все равно, с кем встретиться в финале. Перед началом турнира мы планировали отыграть все семь матчей, теперь остался один, но о чемпионстве пока мыслей нет.

У Бельгии много талантливых игроков в атаке, но мы хорошо сыграли в обороне, хотя в первые минуты нам было сложно, когда Ллорис совершил несколько отличных сэйвов. Потом мы забили и удержали победный счет: мне удалась хорошая подача, а Юмтити​ классно выпрыгнул. Мы отрабатывали это на тренировках, поэтому все удалось. "Золотой мяч"? Я об этом вообще не думаю. Криштиану ушел в "Ювентус"? Всего ему наилучшего. (Егор БЫЧКОВ)

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