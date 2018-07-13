Антуан Гризманн ответил на критику Куртуа: "Он считает, что выигрывал в стиле "Барселоны"?"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн ответил на критику вратаря Бельгии Тибо Куртуа, который после полуфинала ЧМ-2018 назвал игру французов антифутболом. Гризманн и компания переиграли бельгийцев со счетом 1:0 и пробились в финал.

- Даже не хочу обсуждать это. Мы выиграли в том стиле, в котором было нужно, и я не против этого, - цитирует "Р-Спорт" Гризманна. - Куртуа считает, что выигрывал с "Атлетико" и "Челси" в стиле "Барселоны"? Не хочу даже об этом говорить. Хочу вторую "звезду" (за победу на чемпионате мира полагается звезда, которая располагается над эмблемой сборной. – Прим. "СЭ").

Напомним, в финале чемпионата мира французы сыграют против Хорватии, а бельгийцы поборются за бронзу с Англией.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 17.00 (время московское)