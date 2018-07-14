Антуан Гризманн: "Не имеет значения, забью ли я хорватам - хочу поднять над головой кубок мира"

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн - о финале ЧМ-2018 со сборной Хорватии.

- Я с детства мечтал сыграть в финале чемпионата мира, - цитирует игрока сайт Федерации футбола Франции. - Если вы спросите у молодых футболистов, они тоже ответят вам, что мечтают сыграть в таком матче. Я очень хочу сыграть. Не имеет значения, забью ли я - я просто хочу поднять над головой кубок мира. От нас много ждут, и мы верим в себя. У нас есть потенциал, чтобы достичь чего-то значительного. Мы можем рассчитывать на всех игроков. Надеюсь, мы станем чемпионами.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)