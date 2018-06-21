Антуан Гризманн: "Наша цель - первое место в группе"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что главной целью его национальной команды на групповой стадии чемпионата мира является первое место. Сегодня французы победили Перу на стадионе "Екатеринбург Арена" со счетом 1:0, обеспечив себе место в плей-офф турнира.
- Квалификация обеспечена, цель - первое место, - написал 27-летний француз в своем Твиттере.
La qualification est assurée, objectif première place. 🇫🇷 #fiersdetrebleus pic.twitter.com/t2MYI2YZpb– Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 21 июня 2018 г.
Сборная Франции выступает в группе С. Ей предстоит сыграть против Дании (26 июня, Москва, "Лужники").
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