Антуан Гризманн: "Наша цель - первое место в группе"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что главной целью его национальной команды на групповой стадии чемпионата мира является первое место. Сегодня французы победили Перу на стадионе "Екатеринбург Арена" со счетом 1:0, обеспечив себе место в плей-офф турнира.

- Квалификация обеспечена, цель - первое место, - написал 27-летний француз в своем Твиттере.

Сборная Франции выступает в группе С. Ей предстоит сыграть против Дании (26 июня, Москва, "Лужники").

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