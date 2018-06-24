Антуан Гризманн: "На мой взгляд, Мбаппе еще не хватает инстинкта убийцы"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что Кильян Мбаппе еще способен прибавить. При этом он уже отмечает мастерство 19-летнего партнера по команде.

– Впечатляет ли меня Мбаппе? Нет. Потому что я его вижу каждый день, – цитирует Le Figaro Гризманна. – Но это правда, что он делает очень яркие вещи для своего возраста. Мы должны помочь ему оставаться на правильном пути и поддерживать в достижении прогресса. На мой взгляд, ему еще не хватает инстинкта убийцы. Но если он его обретет, это будет великолепно.

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