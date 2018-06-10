Антуан Гризманн: "Мы опробовали не очень привычную схему"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн остался не очень доволен ничьей с США (1:1) в товарищеском матче. По его словам, такой результат случился из-за новой схемы команды.

– Новая схема, которую мы опробовали, не очень привычна, – цитирует AFP Гризманна. – Мы пытались ее улучшить. Пробуем найти себя. Это было сложно, потому что у соперника оказалось пять игроков в защите. Есть еще неделя, чтобы довести схему до совершенства. Я верю в команду. Мы с нетерпением ждем начала чемпионата мира. Я спокоен, уверен, что к турниру подойдем в нужном состоянии. Но легких матчей не будет. Встречи с Австралией и Перу получатся примерно такими же, как с США. Нам нужно быть готовыми.