Антуан Гризманн: "Франция выиграла чемпионат мира, но в финале премии ФИФА нет ни одного француза"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн надеется, что попадет в число претендентов на "Золотой мяч". Он был удивлен тем, что его не оказалось в тройке финалистов в борьбе за звание игрока года по версии ФИФА.

– Думаю, место в тройке финалистов "Золотого мяча" я заслужил, – цитирует Le Figaro Гризманна. – Что я еще мог сделать? Мы выиграли чемпионат мира, Лигу Европы, Суперкубок Европы. Я спросил себя: что еще нужно? Премия ФИФА? Странно это. И обидно. Этот трофей вручает ФИФА. И чемпионат мира организовала ФИФА. Не так ли? Мы выиграли чемпионат мира, а среди финалистов премии нет ни одного француза.