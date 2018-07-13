Антуан Гризманн: "Если выиграю Кубок мира, буду играть в Fortnite и пить мате"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, чем будет заниматься, если выиграет чемпионат мира. В финале французы сыграют с Хорватией.

– Как остановить Луку Модрича? Вы же его хорошо знаете.

– Он – отличный, техничный игрок. Это все, что я вас скажу. Всю тактику нам расскажет тренер. У нас отличные игроки. Так что вполне можем победить Хорватию. Детально все разберет тренер, но главное – хорошо отобороняться.

– Вы выиграли Кубок мира. Ваши действия?

– Буду играть в Fortnite и пить мате (улыбается). Иногда представляю себе это, но стараюсь не витать в облаках. Нужно концентрироваться и готовиться. (Ярослав СУСОВ)

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