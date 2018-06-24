Антонио Рюдигер: "Со шведами играть очень непросто, это сильный соперник"

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал победу своей команды над Швецией в матче второго тура чемпионата мира. Немцы добились победы со счетом 2:1, забив решающий гол на 90+5-й минуте.

- С самого начала было ясно, что мы будем больше владеть мячом. Думаю, мы играли в целом неплохо, но определенно могли бы лучше использовать созданные моменты, - цитирует "Р-Спорт" Рюдигерса. - У нас было столько шансов забить сегодня! В таких важных матчах ты просто обязан их использовать

Легко сказать – "да запросто можно играть против шведов". Нет, это совсем не так! Со шведами очень непросто играть, это сильный соперник.

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