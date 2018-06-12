Антонио Рукавина о базе в Светлогорске: "Мы сделали правильный выбор"

Защитник сборной Сербии Антонио Рукавина заявил, что команда приняла правильное решение, выбрав базу в Светлогорске Калининградской области в качестве постоянной на время чемпионата мира.

- Здесь есть вся необходимая инфраструктура. Чувствуем себя очень комфортно, - цитирует официальный сайт правительства региона Рукавину. - Спасибо за теплый прием . Мы сделали правильный выбор.

Напомним, сербы прилетели в Калининград вчера, 11 июня.

На мировом первенстве команда Сербии сыграет в группе Е, где встретится со сборными Коста-Рики (17 июня, Самара), Швейцарии (22 июня, Калининград) и Бразилии (27 июня, Москва).