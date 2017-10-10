Антонио Кандрева: "Италия ждет соперника по плей-офф"

Полузащитник сборной Италии Антонио Кандрева после победы над Албанией (1:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что был достигнут хороший результат. Хавбек отметил, что пройти в стыковые матчи помогла сплоченность.

- После ничьей 1:1 с Македонией мы хотели доказать себе, что мы можем побеждать, - заявил Кандрева в эфире канала Rai Sport. - Думаю, это хороший результат. Победы никогда не бывают банальными. Мы поговорили в команде и поняли, что нам нужно быть сплоченными и выйти в стыковые матчи. Теперь мы ждем соперника по плей-офф. Нам нужен дух жертвоприношений, смирение и тот самый итальянский характер.