Антон Заболотный: "Впечатлила игра сборной России"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный сказал, что его впечатлила игра сборной России на чемпионате мира-2018. Подопечные Станислава Черчесова выиграли у Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и досрочно вышли в плей-офф.

– Впечатлила игра сборной России, – цитирует официальный сайт "Зенита" Заболотного. – Я очень сильно их поддерживаю, ребята справились с колоссальным давлением СМИ, перебороли весь негатив своей работой и самоотдачей. Я думаю, они заслужили быть на том месте, на котором сейчас находятся. Поздравляю их с выходом из группы и желаю, чтобы в 1/8 они сыграли с той же самоотдачей и победили.

– Есть конспирологическая теория, что Станислав Черчесов во время подготовки к турниру на самом деле всех обманывал и наигрывал не тот состав и не ту схему, которые сейчас использует. Вы были в команде, не было ли ощущения, что все именно так?

– Ну, это его замысел. Либо он блефовал, либо все так и должно было быть. В любом случае, все сложилось удачно, и я присоединяюсь к многочисленным поздравлениям в его адрес. Он молодец!

– Не было ли у вас желания тоже отпустить "усы надежды"?

– Хах, да нет, это было бы даже как-то неэтично.

– Почему? Многие с удовольствием носят усы в эти дни.

– Забавно, что из-за этих усов мог возникнуть конфликт, а сейчас все эту идею подхватили. Но я все равно считаю, что футболистам не следует в этом участвовать. Фанатам – пожалуйста, а футболистам все же не стоит.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу