Антон Швец сказал, какой слоган сборной России на ЧМ-2018 нравится ему

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец поделился своим мнением о будущем слогане сборной России на чемпионат мира-2018. На данный момент идет голосование среди болельщиков, в котором представлены три варианта: Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой", "Играй с открытым сердцем" и "Русские медведи движутся к победе".

- Мне больше нравится первый вариант - "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой", - цитирует ТАСС Швеца. - Домашний чемпионат мира - это мечта не только для футболистов, но также и для болельщиков. Поэтому мы все вместе будем идти к мечте. На второе место я бы поставил второй вариант - "Играй с открытым сердцем".

Голосование за слоган продлится до 14 мая. Победивший вариант будет украшать официальный автобус сборной во время ЧМ-2018.

Россияне на турнире сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Сборная России на чемпионате мира по футболу