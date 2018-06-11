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Антон Шипулин: "Дзюба остается без лыж"

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Российский биатлонист Антон Шипулин, являющийся послом ЧМ-2018, рассказал, что в детстве играл на позиции нападающего.

Сборную нашу, конечно, буду поддерживать, - сказал Шипулин в интервью порталу rusbiathlon. - А в детстве во дворе, когда гоняли мяч, всегда был нападающим.

Он также добавил, что пока не подарил лыжи форварду сборной России Артему Дзюбе.

Условием этого подарка было забивание определённого количества мячей. Пока этого не произошло и Дзюба остаётся без лыж, - сказал Шипулин. 

 Россия сыграет в группе А, где встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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Дополнительная информация

https://rusbiathlon.ru/news/biathlon/id108344/

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