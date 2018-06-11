Антон Шипулин: "Дзюба остается без лыж"

Российский биатлонист Антон Шипулин, являющийся послом ЧМ-2018, рассказал, что в детстве играл на позиции нападающего.
- Сборную нашу, конечно, буду поддерживать, - сказал Шипулин в интервью порталу rusbiathlon. - А в детстве во дворе, когда гоняли мяч, всегда был нападающим.
Он также добавил, что пока не подарил лыжи форварду сборной России Артему Дзюбе.
- Условием этого подарка было забивание определённого количества мячей. Пока этого не произошло и Дзюба остаётся без лыж, - сказал Шипулин.
Россия сыграет в группе А, где встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи
Дополнительная информация
- Артем Дзюба
- Сборная России (футбол)
- Сборная Египта
- Антон Шипулин
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)