Антон Миранчук: "В "Локомотиве" нас с Алексеем иногда путает Семин"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук ответил на вопрос о том, путают ли в сборной их с братом Антоном. Общение с игроком состоялось на сборе в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018.

– Здесь нас все различают. Это вот в "Локомотиве", бывает, Юрий Палыч иногда нас путает. А в сборной все в принципе знают нас, – сказал Миранчук. (Дмитрий СИМОНОВ)

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