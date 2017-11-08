Антон Миранчук: "Мои фавориты чемпионата мира - Франция и Бразилия"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в интервью "СЭ" рассказал, кого видит в фаворитах предстоящего чемпионата мира-2018. Также россиянин назвал своих любимых игроков на данный момент.

– Испанцы прошли отбор гораздо легче.

– Там что-то итальяшки не подъехали! Если серьезно, Испания – самый топ. Фавориты чемпионата мира для меня – Франция, Бразилия, а потом испанцы с немцами.

– Физиотерапевт "Локомотива" Феликс Ледесма раньше работал в "Реале" и рассказывал вам о Криштиану. И о ком-то еще?

– Про Иско он сказал одно слово: "Фантастика". Вроде ноги у него колесом чуть-чуть, как на велосипеде, но что с мячом делает! С Италией его дубль видели? Вообще мои любимые игроки сейчас – Неймар, Тиагу Алькантара, Коутинью и как раз Иско.

Полное интервью с Антоном Миранчуком