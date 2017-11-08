Антон Миранчук: "Мои фавориты чемпионата мира - Франция и Бразилия"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в интервью "СЭ" рассказал, кого видит в фаворитах предстоящего чемпионата мира-2018. Также россиянин назвал своих любимых игроков на данный момент.
– Испанцы прошли отбор гораздо легче.
– Там что-то итальяшки не подъехали! Если серьезно, Испания – самый топ. Фавориты чемпионата мира для меня – Франция, Бразилия, а потом испанцы с немцами.
– Физиотерапевт "Локомотива" Феликс Ледесма раньше работал в "Реале" и рассказывал вам о Криштиану. И о ком-то еще?
– Про Иско он сказал одно слово: "Фантастика". Вроде ноги у него колесом чуть-чуть, как на велосипеде, но что с мячом делает! С Италией его дубль видели? Вообще мои любимые игроки сейчас – Неймар, Тиагу Алькантара, Коутинью и как раз Иско.
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- Криштиану Роналду
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- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Филиппе Коутинью
- Тиагу Алькантара
- Иско Аларкон
- Антон Миранчук
staerswimmer23
Поэтому двое ниже отписавшихся в спорте полные нули
03:24
Валерий Милан-Монако
Да уж(( прискорбно такое слышать((Когда игрок не верит в себя(в своих партнеров((от него ничего хорошего не жди(( Будь Я на его месте ответ прозвучал лишь один....России непобедимая страна! И мы будем биться за победу!!!
02:59
Kanidzha
В сборной такой игрок точно нужен? У него кто то фаворит!!!!! Не своя команда а кто то,с такими мыслями нечего делать в сборной!
02:34