02:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Антон Миранчук: "Мои фавориты чемпионата мира - Франция и Бразилия"

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в интервью "СЭ" рассказал, кого видит в фаворитах предстоящего чемпионата мира-2018. Также россиянин назвал своих любимых игроков на данный момент.

– Испанцы прошли отбор гораздо легче.

– Там что-то итальяшки не подъехали! Если серьезно, Испания – самый топ. Фавориты чемпионата мира для меня – Франция, Бразилия, а потом испанцы с немцами.

– Физиотерапевт "Локомотива" Феликс Ледесма раньше работал в "Реале" и рассказывал вам о Криштиану. И о ком-то еще?

– Про Иско он сказал одно слово: "Фантастика". Вроде ноги у него колесом чуть-чуть, как на велосипеде, но что с мячом делает! С Италией его дубль видели? Вообще мои любимые игроки сейчас – Неймар, Тиагу Алькантара, Коутинью и как раз Иско.

Полное интервью с Антоном Миранчуком

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (3)
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staerswimmer23

Поэтому двое ниже отписавшихся в спорте полные нули

03:24

Валерий Милан-Монако

Да уж(( прискорбно такое слышать((Когда игрок не верит в себя(в своих партнеров((от него ничего хорошего не жди(( Будь Я на его месте ответ прозвучал лишь один....России непобедимая страна! И мы будем биться за победу!!!

02:59

Kanidzha

В сборной такой игрок точно нужен? У него кто то фаворит!!!!! Не своя команда а кто то,с такими мыслями нечего делать в сборной!

02:34