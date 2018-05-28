Антон Миранчук: "Год назад в России не было чемпионата мира - наверное, поэтому "Спартак" и гулял так долго"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в интервью "Известиям" отметил, что команда скромно праздновала чемпионство из-за приближающегося чемпионата мира-2018. Игрок был вызван в сборную России для подготовки к турниру.

– Многие болельщики "Спартака" подшучивали, что "Локомотив" слишком скромно отметил свое чемпионство. Вам не кажется, что это, напротив, даже хорошо, так как позволяет быстрее сосредоточиться на работе в сборной?

– Чемпионство стало для нас первым за 14 лет. Понятно, что это грандиозное событие, но у нас в команде все ребята спокойные. Пару дней мы отмечали, но потом сразу начали настраиваться на свои сборные — многие разъехались по национальным командам. Все понимают, что сейчас нужно готовиться к важнейшему турниру и быть сосредоточенными на нем. И вообще нельзя зацикливаться на том, что прошло, нужно каждый день вновь доказывать свою состоятельность – и самому себе, и окружающим. Год назад в стране не было чемпионата мира — наверное, поэтому "Спартак" и гулял так долго.

– Вас удивило, что из чемпионского "Локомотива" в состав сборной России попали всего два игрока?

– Наверное, ребята из нашего клуба расстроены этим фактом. Но у национальной команды есть главный тренер, который принимает решение и определяет состав.

– Больше всего вас, наверное, расстраивает отсутствие в сборной вашего близкого друга и одноклубника Дмитрия Тарасова?

– Да, мы дружим, и Тара (Дмитрий Тарасов. — "Известия") хорошо отыграл последний матч в чемпионате, но тренер сборной принял такое решение. Нет ни его, ни Гильерме, ни Влада Игнатьева. Конечно, обидно за ребят, но это футбол. Они взрослые люди. Я уверен, что они всё поймут, не будут ни на кого обижаться, продолжат работать и показывать свой уровень.

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