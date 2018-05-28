Антон Миранчук: "Дзюба - смешной парень, Игнашевич - скромный русский мужчина"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук в интервью "Известиям" рассказал про обстановку в команде. Российские футболисты перед чемпионатом мира-2018 находятся на сборах в Австрии.
– Вы впервые оказались в одном составе с Артемом Дзюбой, который обладает репутацией главного балагура в любой команде. Уже прочувствовали на себе его манеру общения?
– На самом деле от него всегда слышны какие-то байки или смешные истории. Он очень смешной парень. Круто, что он с нами, такие ребята нужны в команде.
– Кто лидер нынешней сборной России?
– Безусловно, это Игорь Акинфеев и Федя Смолов. В плане юмора и статуса души компании — Артем Дзюба.
– Сергей Игнашевич стоит особняком?
– Он очень спокойный. Видно, что у человека за плечами огромный опыт. Если надо, всегда поможет, подскажет. Скромный, хороший русский мужчина.
– Его присутствие не придает команде определенную скованность?
– Такого вообще нет. Если бы мне было лет 17, тогда, возможно, при его виде в моем поведении что-то менялось. Но на футбольном поле все равны. И вообще Игнашевич часто улыбается, у него нет образа сурового дядьки.
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https://iz.ru/747386/sevastian-terletckii/anton-miranchuk-u-ignashevicha-net-obraza-surovogo-diadki