Антон Миранчук: "Думаю, с нами Салах сыграет. Отступать Египту некуда"

Полузащитник сборной России и "Локомотива" Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира против Египта. По его словам, сопернику отступать некуда.

– Поздравили сегодня Алана Дзагоева с днем рождения. Надеемся, он выбыл ненадолго. А пока впереди матч с Египтом. Смотрели матч африканцев с Уругваем... Тяжело было, незрелищный матч. В том числе потому что Египет – очень организованная, дисциплинированная команда, хороша обороняется. В целом похожа на Саудовскую Аравию, но повыше классом.

– То есть будет не 5:0, а 3:0?

– Посмотрим (улыбается). Мы всегда играем на победу.

– Но стиль у Египта более оборонительный. Нам такой меньше подходит, согласны?

– У каждой команды есть свои изъяны. Будем смотреть изучать, находить дырки, вскрывать оборону. Мы физически готовы, будем навязывать свою игру. Посмотрим, кто кого перебегает. Конечно, имеет значение, сыграет ли Салах. С ним и без него сборная Египта выглядит по-разному. Думаю, против нас он выйдет, потому что египтянам после поражения отступать некуда. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)