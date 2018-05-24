Антон Миранчук читает "Дориана Грея"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук рассказал, как проводит свободное время на австрийском сборе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

– Приставка надоела, на сборе предпочитаю книги и спокойное времяпрепровождение, – сказал Миранчук. – Взял с собой книгу "Портрет Дориана Грея". Мама посоветовал. Кто в сборной России похож на Дориана Грея? Не могу ответить – еще не дочитал до конца. Только не рассказывайте, чем все закончится.

– А кто похож на Дориана Грея прической?

– Узбек (Виталий Денисов, защитник "Локомотива" – Прим. "СЭ"). (Дмитрий СИМОНОВ)​

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