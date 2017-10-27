Антон Алиханов: "Подготовка Калининграда к чемпионату миру по футболу опасений не вызывает"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что федеральное ведомство уделяет региону серьезное внимание. Алиханов также добавил, что подготовка Калининграда к чемпионату мира-2018 опасений не вызывает.

– Что касается МЧС, то в этом смысле мы не переживаем, все, в общем, закрыто и надежно охраняется, – цитирует ТАСС Алиханова. – Федеральное ведомство уделяет региону серьезное внимание. В регион по линии МЧС поступила партия новой техники, и регион рассчитывает на получение информационного оборудования, которое хорошо себя зарекомендовало в ходе проведения Кубка конфедераций 2017.

В рамках обеспечения безопасности ЧМ-2018 остров Октябрьский, где строится стадион для игр первенства, будет взят под наблюдение системой "Безопасный город". Сейчас завершаются процедуры по выбору подрядчика по внедрению системы в том районе, уже частично подготовлена соответствующая инфраструктура, до момента проведения чемпионата там все работу уже должны быть завершены.

Подготовка области к чемпионату мира в целом находится "на удовлетворительном уровне". Каких-то особых переживаний у нас нет.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. 1 декабря этого года в Москве пройдет жеребьевка турнира.