Анти Чачич: "Хорватия сможет исправить ситуацию в матче с Украиной"

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич после ничьей с Финляндией (1:1) отметил, что тренер всегда отвечает за результат. По его словам, он остался недоволен результатом встречи.

– Тренер всегда попадает под критику, когда результат не устраивает, – цитирует Index Чачича. – Думаю, что мы сможем исправить ситуацию в матче против Украины. До сих пор я испытываю много эмоций, я недоволен. Мы потеряли два важных очка и отложили наш выход на чемпионат мира. План на игру был в том, чтобы владеть мячом и завершать атаки после быстрых передач.