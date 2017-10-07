Анте Чачич: "Хорватия потеряла Брозовича и Манджукича"

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич после ничьей с Финляндией (1:1) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что еще есть надежда на попадание на мировое первенство. По мнению наставника, национальная команда попытается собраться и сделать то, что должна во встрече с Украиной.

- К сожалению, нам не удалось взять три очка, но пока есть надежда, нам нужно верить, - приводит Хорватский футбольный союз слова Чачича. - Нам нужно как можно скорее восстановиться и сделать все, чтобы как минимум пройти в стыковые матчи. Даже при сегодняшней победе нам нужно было бы набирать очки в игре с Украиной. Мы знаем, сколько проблем у нас было до игры, а затем еще два игрока получили повреждения во время матча, Брозович и Манджукич. Повреждение Марио может быть серьезным. Мы попытаемся собраться вместе и сделать то, что должны.