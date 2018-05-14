Ансальди, Рохо и Паредес - в расширенной заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Аргентины назвал расширенный список из 35 игроков для участия в чемпионате мира-2018 в России. В него попали экс-защитник "Зенита" и "Рубина" Кристиан Ансальди и полузащитник петербуржцев Леандро Паредес, а также экс-игрок "Спартака" Маркос Рохо​.

Вратари: Вилли Кабальеро, Серхио Ромеро, Науэль Гусман, Франко Армани.

Защитники: Эдуардо Сальвио, Габриэль Меркадо, Николас Отаменди, Хавьер Маскерано, Федерико Фасио, Маркос Акунья, Николас Тальяфико, Рамиро Фунес Мори, Херман Пеццела, Кристиан Ансальди, Маркос Рохо.

Полузащитники: Лукас Билья, Эвер Банега, Джовани Ло Сельсо, Мануэль Ланцини, Энцо Перес, Пабло Перес, Леандро Паредес, Гвидо Писарро, Родриго Батталья, Рикардо Сентурион, Анхель Ди Мария, Диего Перотти, Максимилиано Меса.

Нападающие: Пауло Дибала, Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро, Лионель Месси, Мауро Икарди, Лаутаро Мартинес, Кристиан Павон.

Аргентина в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).