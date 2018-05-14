Ансальди, Рохо и Паредес - в расширенной заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Аргентины назвал расширенный список из 35 игроков для участия в чемпионате мира-2018 в России. В него попали экс-защитник "Зенита" и "Рубина" Кристиан Ансальди и полузащитник петербуржцев Леандро Паредес, а также экс-игрок "Спартака" Маркос Рохо.
Вратари: Вилли Кабальеро, Серхио Ромеро, Науэль Гусман, Франко Армани.
Защитники: Эдуардо Сальвио, Габриэль Меркадо, Николас Отаменди, Хавьер Маскерано, Федерико Фасио, Маркос Акунья, Николас Тальяфико, Рамиро Фунес Мори, Херман Пеццела, Кристиан Ансальди, Маркос Рохо.
Полузащитники: Лукас Билья, Эвер Банега, Джовани Ло Сельсо, Мануэль Ланцини, Энцо Перес, Пабло Перес, Леандро Паредес, Гвидо Писарро, Родриго Батталья, Рикардо Сентурион, Анхель Ди Мария, Диего Перотти, Максимилиано Меса.
Нападающие: Пауло Дибала, Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро, Лионель Месси, Мауро Икарди, Лаутаро Мартинес, Кристиан Павон.
Аргентина в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).
- Кристиан Ансальди
- Зенит СПб
- Хавьер Маскерано
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Серхио Агуэро
- Гонсало Игуаин
- Маркос Рохо
- Анхель Ди Мария
- Эдуардо Сальвио
- Лукас Билья
- Пауло Дибала
- Мауро Икарди
- Габриэль Меркадо
- Серхио Ромеро
- Энцо Перес
- Николас Отаменди
- Рамиро Фунес Мори
- Леандро Паредес
- Федерико Фасио
- Кристиан Павон
- Диего Перотти
- Мануэль Ланцини
- Эвер Банега
L Osokin
Паредес - дно. Зачем он им нужен?
23:51 14 мая
foreverCSKAforever
А кто это такие?
21:51 14 мая
Джин_SM(v3)
у аргов, пожалуй, самая мощная атака будет...
21:10 14 мая
Millwall82
На фоне полузащитников, Паредес кажется явным кандидатом на основной состав. Жаль что Маммана получил травму "крестов", там и оборона не очень. Центральная зона.
20:24 14 мая
ladafan
а у бельгии ващееее весь состав бомба, только толку то от этого??????????
20:20 14 мая
Очень плохой мальчик
Супер нападение,Дибала,Игуаин,Агуэро,Икарди. А у нас Заболотный и Дзюба...
20:15 14 мая