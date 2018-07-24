Анохин - о номинировании Черчесова на звание тренера года: "Он это заслужил"

Вице-президент РФС Сергей Анохин назвал заслуженным включение главного тренера сборной России Станислава Черчесова в число претендентов на звание тренера года по версии ФИФА. Под его руководством Россия дошла до 1/4 финала чемпионата мира-2018. Голосование на сайте ФИФА будет открыто до 10 августа. Церемония вручения наград состоится 24 сентября в Лондоне.

- Это прекрасно. Безусловно, своим результатом, своим подходом к делу, упорством, настойчивостью, беспринципностью он это заслужил, - цитирует "Р-Спорт" Анохина. - Все болельщики России ему благодарны. Чувствую, будем помнить долгие годы, что сделал для страны, для футбола Станислав Саламович. Дай бог, чтобы он получил хорошую номинацию. Я буду рад этому, но я и сейчас рад, что он вошел в число одиннадцати лучших.