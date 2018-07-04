Анна Сидорова: "Зря я раньше не уделяла внимания чемпионатам по футболу"

Двукратная чемпионка Европы и пятикратный призер мировых первенств по керлингу призналась в беседе с порталом Team Russia, что благодаря домашнему ЧМ-2018 приобщилась к футболу и теперь сожалеет, что в прошлом не интересовалась крупными футбольными турнирами.

– Честно говоря, не являюсь большим фанатом футбола, – сказала Сидорова. – Не то, чтобы не люблю – мне в принципе нравятся все виды спорта, но всякий раз, когда происходили важные футбольные события, находилась либо на сборах, либо где-то еще. И вот, наконец, наши графики совпали: чемпионат мира проходит в России, и у меня есть возможность за ним следить. Стала приобщаться к футболу и даже стараюсь разбираться в тонкостях: у кого какой стиль игры, чем одна команда отличается от другой.

Помогает папа, который может проконсультировать буквально по любому футбольному вопросу. Для меня он главный авторитет. Они с мамой – вообще фанаты спорта, смотрят трансляции с различных соревнований. У нас дома телевизор работает на двух каналах – новостном и спортивном. Остальных словно не существует.

Заинтересовавшись, поняла, что напрасно не уделяла раньше внимания чемпионатам по футболу, потому что эта игра дарит сумасшедшие эмоции. Какой захватывающей, с большим количеством голов получилась встреча Франция – Аргентина! И, конечно, не могли оставить равнодушной матчи с участием сборной России.

Вышло так, что смотрела игру против Испании со второго тайма, поэтому не видела вживую, как Дзюба сравнял счет с пенальти. Переживала, когда наша команда удерживала результат в борьбе с очень сильным соперником и, в конце концов, лучше исполнила 11-метровые. Теперь все нахваливают Игоря Акинфеева, который, конечно, большой молодец, но в победе велика заслуга и других игроков, в том числе тех, кто сумели сохранить хладнокровие и точно пробили пенальти.

Когда чемпионат начался, меня не было в Москве, но друзья рассказывали, какая невероятная обстановка царит на стадионах, в метро, на улицах российских городов. Даже показали видео, сделанное на Никольской, где собираются болельщики. У меня, между прочим, особое отношение к этой улице, потому что я пять лет училась там в Историко-архивном институте. Хорошо помню, какой она была, и сравниваю с сегодняшним днем. Теперь это шикарное место.

Испытываю гордость, что Москва оказывает гостям радушный прием. Уверена, что в других городах тоже была проделана огромная работа. Но, как коренной москвичке, мне особенно приятно видеть преобразования в столице, в том числе те, которые были произведены в связи с футбольным первенством.

Сейчас в нашей стране реально происходит огромный праздник, который объединил людей из разных стран и болельщиков различных клубов. Чемпионат мира по футболу, как и Олимпийские игры, проводится раз в четыре года, и меня не покидает ощущение, что в эти дни Москва будто принимает Олимпиаду.