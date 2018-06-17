Анита Цой презентует в Ростове песню "Победа", написанную к ЧМ-2018

Популярная певица Анита Цой со сводным хором из 150 детей презентует на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону песню "Победа" (The Win), написанную к чемпионату мира по футболу. По ее словам, в частности, песню спели с ней около 150 детей - ее ученики из театра-студии "Браво-ДГТУ" (Донской государственный технический университет) и победители ежегодной международной премии в области исполнительского искусства Art Open World.

- Эта песня - огромная колоссальная работа, которую мы проделали из любви к нашей стране, - цитирует ТАСС Цой. - Над песней работали более 200 человек.

Я счастлива, что в Россию пришел такой большой праздник. Любое спортивное знаковое мероприятие - Олимпиада, чемпионат мира по футболу, по хоккею - это всегда большое счастье. Это поднимает на новый виток видение спорта и значимость спорта, особенно у молодежи.

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