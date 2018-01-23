Анхель Ди Мария: "Гном - единственный, кто уже попал в состав сборной Аргентины на чемпионат мира"

Полузащитник "ПСЖ" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария считает, что участие на чемпионате мира-2018 гарантировал себе только форвард Лионель Месси. При этом он подчеркнул, что не видит себя в составе национальной команды.

– Вижу ли я себя в заявке сборной Аргентины на чемпионате мира? На самом деле нет, – цитирует Sport.es Ди Марию. – Главный тренер Хорхе Сампаоли довольно ясно объяснил, что единственный, кто уже попал в состав, – это Гном (прозвище Месси. – Прим. "СЭ"). Остальным же придется бороться за место в заявке.