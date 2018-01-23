18:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Анхель Ди Мария: "Гном - единственный, кто уже попал в состав сборной Аргентины на чемпионат мира"

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Полузащитник "ПСЖ" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария считает, что участие на чемпионате мира-2018 гарантировал себе только форвард Лионель Месси. При этом он подчеркнул, что не видит себя в составе национальной команды.

– Вижу ли я себя в заявке сборной Аргентины на чемпионате мира? На самом деле нет, – цитирует Sport.es Ди Марию. – Главный тренер Хорхе Сампаоли довольно ясно объяснил, что единственный, кто уже попал в состав, – это Гном (прозвище Месси. – Прим. "СЭ"). Остальным же придется бороться за место в заявке.

 
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КОММЕНТАРИИ (3)
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dintos

Ну всё...Привет,Мария...

19:29

баламошка

Бугага)

19:10

ole72

Кто бы сомневался!Кстати,что это за "гном"?Почему молчит испанский комитет по этике?

18:30