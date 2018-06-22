19:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Английский болельщик захотел жить и работать в Казани. Его поразили культура и "татарский фастфуд"

Джастин Уоллей. Фото Твиттер.
Джастин Уоллей. Фото Твиттер.

Английский болельщик Джастин Уоллей после приезда в Казань на чемпионат мира захотел остаться и найти работу в городе.

- Есть хоть какой-нибудь шанс для меня остаться в Казани после чемпионата мира и получить работу в городской департаменте туризма. Пожалуйста, - написал в своем Твиттере Уоллей.  

В Госкомитете Татарстана по туризму отметили, что в ведомстве всегда рады неподдельному интересу к Татарстану, и у них "есть много работы для увлеченных и трудолюбивых людей".

Англичанин в Твиттере размещал фотографии достопримечательностей Казани. Он остался впечатлен мечетью Кул Шариф и ночным видом Казанского кремля, казанской Чашей, где проходит Фестиваль болельщиков.

Также ему понравился татарский "фастфуд", который не сравнить с американским (под фастфудом он подразумевал татарскую выпечку – элеши, перемячи, эчпочмаки. - Прим. "СЭ"). "Пожалуйста, откройте такую сеть в Соединенном Королевстве", - писал Уоллей. 

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
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Дополнительная информация

http://www.kazan.aif.ru/society/angliyskiy_bolelshchik_zahotel_ostatsya_zhit_i_rabotat_v_kazani

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