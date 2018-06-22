Английский болельщик захотел жить и работать в Казани. Его поразили культура и "татарский фастфуд"

Английский болельщик Джастин Уоллей после приезда в Казань на чемпионат мира захотел остаться и найти работу в городе.

- Есть хоть какой-нибудь шанс для меня остаться в Казани после чемпионата мира и получить работу в городской департаменте туризма. Пожалуйста, - написал в своем Твиттере Уоллей.

Is there any chance I can stay in Kazan after the #WorldCup and get a job in the city's tourism department? Please 🙂 pic.twitter.com/00WtFXa9dd – Justin Walley (@JustinWalley10) 20 июня 2018 г.

В Госкомитете Татарстана по туризму отметили, что в ведомстве всегда рады неподдельному интересу к Татарстану, и у них "есть много работы для увлеченных и трудолюбивых людей".

Англичанин в Твиттере размещал фотографии достопримечательностей Казани. Он остался впечатлен мечетью Кул Шариф и ночным видом Казанского кремля, казанской Чашей, где проходит Фестиваль болельщиков.



Также ему понравился татарский "фастфуд", который не сравнить с американским (под фастфудом он подразумевал татарскую выпечку – элеши, перемячи, эчпочмаки. - Прим. "СЭ"). "Пожалуйста, откройте такую сеть в Соединенном Королевстве", - писал Уоллей.

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:

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