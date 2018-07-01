Английский болельщик вернулся живым из России и пристыдил лживые британские СМИ

Болельщик сборной Англии Мэтт Мэйбери провел две недели в России во время чемпионата мира-2018. Он вернулся на родину и оставил свой отзыв о британских СМИ, которые перед началом турнира запугивали читателей.

"Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским СМИ должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна", - написал Мэйбери в Твиттере.

Ранее британская пресса неоднократно сообщала о российских "хулиганах", с которыми придется столкнуться англичанам на чемпионате мира-2018. Телеканалы и таблоиды при этом вспоминали стычку фанатов во время Евро-2016 в Марселе, в которой приняли участие россияне.

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