Английский болельщик: "Русские фанаты - животные"

Английский футбольный фанат Стюарт Грей, получивший травмы во время беспорядков в Марселе в 2016 году, заявил, что не собирается ехать на чемпионат мира-2018. 50-летний мужчина опасается за свою безопасность.

- Русские фанаты - животные, они попытаются убить вас, - приводит слова Грея The Sun. Для них футбольные матчи - это военная операция. Ни один из моих друзей не поедет на чемпионат мира. Никому не советую отправляться туда, лучше смотрите турнир по телевизору, потому что так безопаснее.

Напомним, на чемпионате Европы-2016 сборные России и Англии выступали в одной группе. В день матча команд в Марселе на улицах города прошли столкновения, также беспорядки возникли на стадионе после финального свистка.