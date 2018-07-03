Английский болельщик признался в любви к России и назвал британские газеты дерьмом

Один из фанатов сборной Англии, которая в эти минуты проводит матч 1/8 финала ЧМ-2018 с Колумбией на стадионе "Спартак", в разговоре с корреспондентом "СЭ" высоко отозвался о нашей стране.

- Меня зовут Джек, я из Ньюкасла, - сказал британец. - Россия - великолепная страна! Здесь нас отлично принимают и никакой агрессии по отношению с англичанам нет. За два дня влюбился в вашу страну и Москву, все просто супер! А наши газеты - дерьмо.

- А что скажете о том, что кто-то из фанатов "Трех львов" до начала игры осквернил памятник футболисту Черенкову, установленный при входе на одну из трибун?

- Это какой-то идиот, такие есть везде. (Вячеслав КОРОТКИН)

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