17:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Английский болельщик - об атмосфере в Волгограде: "На моем лице улыбка"


Россия обеспечивает повышенные меры безопасности перед матчем чемпионата мира-2018 Тунис - Англия, который состоится в Волгограде, сообщает Mirror. Полиция охраняет и футболистов сборной Англии, и ее болельщиков.

- У меня не было негативных мыслей перед поездкой сюда, - цитирует издание одного из болельщиков английской команды. - Люди говорили, что мы сошли с ума, решив поехать в Россию, но вот я здесь, а на моем лице улыбка.

Другой англичанин Пол Сэндфорд также заявил, что доволен той атмосферой, которая царит в Волгограде.

- Это большая вечеринка, атмосфера отличная, - сказал он журналистам Mirror. 

Матч групповой стадии чемпионата мира-2018 Тунис - Англия состоится сегодня в 21:00. 

Тунис – Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское) 

Тунис - Англия

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
1
Материалы других СМИ