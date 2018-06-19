Английский болельщик - о россиянах: "Прекрасные люди"

Болельщики сборной Англии заявили, что к ним тепло отнеслись в Волгограде. Вчера в этом городе проходил матч чемпионата мира-2018 между Тунисом и Англией (1:2).

- То, что произошло во Франции, уже стало историей. Русские - прекрасные люди, - цитирует Independent одного из болельщиков английской команды.

- Все плохое осталось позади. Вчера я встретился с одним российским фанатом, но все, что он хотел сделать, это обнять меня, - рассказал изданию другой собеседник.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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