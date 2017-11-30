Английским фанатам рекомендуют много не выпивать на ЧМ-2018 в России

Исполнительный директор центра Visit Russia Игорь Карзов призвал английских фанатов воздержаться от злоупотребления алкоголем во время визита в Россию на ЧМ-2018. По его словам, это поможет избежать провокаций и столкновений с российскими болельщиками.

– Британские болельщики любят много выпить, мы это знаем, – цитирует The Guardian Карзова. – Мы не можем гарантировать безопасность, если фанаты будут сильно пьяны и поведут себя неподобающе. Не можем гарантировать, что все будет в порядке. Я бы рекомендовал много не пить, когда вы в России. Одна пинта (0,57 литра – прим. "СЭ") пива до или после игры – это нормально. В России контроль будет на высоком уровне. Службы безопасности будут следить, чтобы люди не были пьяными. Они постараются помочь избежать конфликтных ситуаций.

Я не хочу вспоминать то, что случилось в Марселе во время Евро-2016, потому что в целом люди в России очень гостеприимны. Это для нас большое событие. Многие постараются сделать так, чтобы иностранные болельщики чувствовали себя потрясающе в наших городах.