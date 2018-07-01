Английские фанаты предложили отложить выяснение отношений до Евро-2020

Глава ВОБ Александр Шпрыгин в интервью "СЭ" рассказал о том, что хотел бы увидеть больше английских болельщиков на чемпионате мира в России.

- В Твиттере мне англичане писали: "Давай отложим выяснение наших отношений до Евро-2020, а у вас в России действительно один из лучших чемпионатов мира". Произошел надлом сознания и слом стереотипов, - сказал Шпрыгин. - Очень хочу, чтобы Англия прошла как можно дальше, чтобы увидеть, как британская пропаганда будет наступать себе на горло. Станут ли придумывать новые истории, высосанные из пальца? Ведь в любой бочке меда можно обнаружить ложку дегтя. Либо СМИ признают все и будет освещать ЧМ? Для России, как страны-хозяйки, и была главной задача показать себя с лучшей стороны. Она сверхвыполнена - такой восторг и крики болельщиков со всего мира нельзя переоценить! Плей-офф еще впереди. Для тех же англичан билет до Москвы стоит 200 фунтов, с Fan ID не нужно никаких виз. Может быть, их еще много приедет. А для россиян небольшая горчинка и нотка грусти состоит в том, что все не понимают - неужели вся эта волшебная сказка под названием ЧМ завершится с финалом, и мы снова вернемся к угрюмым лицам полицейских и составлению административных протоколов за любой вид действий, за который иностранцам только улыбались и за что они так полюбили Россию.

Ранее болельщик сборной Англии Мэтт Мэйбери обвинил британские СМИ в лживых публикациях о России. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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