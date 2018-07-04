Английские фанаты посадили старика в костюме Ленина на мусорное ведро

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором люди в футболках сборной Англии издеваются над пьяным пожилым мужчиной в костюме Ленина.

Старика берут на руки и сажают на мусорное ведро под крики "Mister Lenin". Кроме того, за кадром слышится и русская речь.

Ранее британский болельщик Руфус Холл оказался в центре скандала, написав England на памятнике Федору Черенкову возле стадиона "Спартак". Он извинился за свой поступок и выплатил штраф в 3 тысячи рублей.

Сборная Англии на чемпионате мира-2018 выиграла у Колумбии в 1/8 финала (1:1, пенальти - 4:3) и в четвертьфинале встретится со Швецией.

Матч Швеция - Англия состоится 7 июля на стадионе "Самара Арена".

Чемпионат мира по футболу-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по командам, датам и городам - здесь