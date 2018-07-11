Английские болельщики просят предоставить выходной в случае победы сборной в финале ЧМ-2018

Болельщики сборной Англии обратились к правительству Великобритании с просьбой о предоставлении выходного дня после финального матча чемпионата мира в случае, если национальная команда одержит в нем победу. На сайте британского парламента был размещен текст онлайн-петиции, содержащей данное предложение.

На данный момент обращение подписали более 222 тысяч человек. Отметим, что парламент Великобритании рассатривает все петиции, набравшие более 100 тысяч голосов.

Сборная Англии сегодня встретится с Хорватией в матче 1/2 финала чемпионата мира в московских "Лужниках".

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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