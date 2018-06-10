Английская писательница: "Московское метро готово к ЧМ-2018, оно безопаснее британского"

Английская писательница и журналистка Кэти Хопкинс отметила готовность московского метро к ЧМ-2018.
- Московское метро полностью готово к ЧМ-2018, - написала журналистка в твиттере. - В отличие от британского, оно безопасное, чистое и наполнено историей. Великолепно!
Russia’s Metro is all set for the #WorldCup. Unlike the British underground it feels safe, clean and historic. Brilliant! pic.twitter.com/H2mLFcEL2L– Katie Hopkins (@KTHopkins) 10 июня 2018 г.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/