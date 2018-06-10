22:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Английская писательница: "Московское метро готово к ЧМ-2018, оно безопаснее британского"

Полиция в московском метро. Фото AFP
Полиция в московском метро. Фото AFP
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Английская писательница и журналистка Кэти Хопкинс отметила готовность московского метро к ЧМ-2018.

- Московское метро полностью готово к ЧМ-2018, - написала журналистка в твиттере. - В отличие от британского, оно безопасное, чистое и наполнено историей. Великолепно!

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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