19:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Англия в пятый раз в истории вышла в полуфинал крупного турнира


Англия, победив Швецию, в третий раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Ранее британцы пробивались в четверку сильнейших в 1966 и 1990 годах. Еще дважды англичане играли в полуфинале чемпионата Европы. Однако выйти в финал родоначальники футбола смогли только один раз – на домашнем турнире 1966 года. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда сборная Англии выходила в полуфинал крупного турнира

Год

Турнир

Страна

Четвертьфинал

Итог

1966

ЧМ

Англия

Аргентина – 1:0

Победа

1968

ЧЕ

Италия

Испания – 1:0, 2:1*

3-е место

1990

ЧМ

Италия

Камерун – 3:2 (д.в.)

4-е место

1996

ЧЕ

Англия

Испания – 0:0 (пен. – 4:2)

3-4-е место

2018

ЧМ

Россия

Швеция – 2:0

?

* Матчи проходили в рамках отборочного турнира.

Швеция - Англия: онлайн-трансляция матча

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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