Англия в пятый раз в истории вышла в полуфинал крупного турнира

Англия, победив Швецию, в третий раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Ранее британцы пробивались в четверку сильнейших в 1966 и 1990 годах. Еще дважды англичане играли в полуфинале чемпионата Европы. Однако выйти в финал родоначальники футбола смогли только один раз – на домашнем турнире 1966 года. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда сборная Англии выходила в полуфинал крупного турнира

Год Турнир Страна Четвертьфинал Итог 1966 ЧМ Англия Аргентина – 1:0 Победа 1968 ЧЕ Италия Испания – 1:0, 2:1* 3-е место 1990 ЧМ Италия Камерун – 3:2 (д.в.) 4-е место 1996 ЧЕ Англия Испания – 0:0 (пен. – 4:2) 3-4-е место 2018 ЧМ Россия Швеция – 2:0 ?

* Матчи проходили в рамках отборочного турнира.

Швеция - Англия: онлайн-трансляция матча

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