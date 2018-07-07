Англия в пятый раз в истории вышла в полуфинал крупного турнира

Англия, победив Швецию, в третий раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Ранее британцы пробивались в четверку сильнейших в 1966 и 1990 годах. Еще дважды англичане играли в полуфинале чемпионата Европы. Однако выйти в финал родоначальники футбола смогли только один раз – на домашнем турнире 1966 года. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда сборная Англии выходила в полуфинал крупного турнира
|
Год
|
Турнир
|
Страна
|
Четвертьфинал
|
Итог
|
1966
|
ЧМ
|
Англия
|
Аргентина – 1:0
|
Победа
|
1968
|
ЧЕ
|
Италия
|
Испания – 1:0, 2:1*
|
3-е место
|
1990
|
ЧМ
|
Италия
|
Камерун – 3:2 (д.в.)
|
4-е место
|
1996
|
ЧЕ
|
Англия
|
Испания – 0:0 (пен. – 4:2)
|
3-4-е место
|
2018
|
ЧМ
|
Россия
|
Швеция – 2:0
|
?
* Матчи проходили в рамках отборочного турнира.
Швеция - Англия: онлайн-трансляция матча