Англия - Тунис: тунисцы объявили состав за пять часов до матча

Стал известен состав сборной Туниса на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Англии. Примечательно, что тунисцы огласили стартовый состав примерно за пять часов до стартового свистка, хотя обычно команды делают это примерно за один - полтора часа.

С первых минут на поле появятся: Ассан - Бронн, С. Бен-Юссеф, Мериа, Маалул - Скири, Сасси, Слити - Бадри, Ф. Бен-Юссеф, Хазри.

Впрочем, такая спешка - не рекорд ЧМ-2018. Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласил стартовый состав на игру с Исландией (1:1) почти за сутки до матча.

Тунис - Англия: чемионат мира, 18 июня 2018, анонс матча

Тунис - Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)