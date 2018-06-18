Англия - Тунис. Что тренер тунисцев думает о волгоградской мошкаре и Кейне

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул выступил на пресс-конференции после поражения в матче группового этапа ЧМ-2018 против Англии (1:2). Автором дубля в ворота тунисцев стал капитан сборной "Трех Львов" Харри Кейн.



- Время Господа Всемилостивого и Всемогущего, - начал Маалул. – Как я и говорил на вчерашней пресс-конференции, мы ожидали, что матч получится тяжелым. Считаю, мы выступили хорошо и успешно защищались больше 90 минут. Хотя англичане лучше контролировали игру. У них высочайшая скорость – Лингард, Деле Алли, Стерлинг. И конечно, Кейн. В итоге им удалось прорвать нашу оборону. Но я хочу поблагодарить всех своих футболистов – они оправдали мои надежды, особенно во втором тайме. Но на все воля Божья.

- Какие позитивные уроки вы извлекли?

- Ребята действовали дисциплинированно, тактически грамотно. До второго мяча мы играли очень сильно. Да, не создали много моментов – но сделаем выводы на будущее. Все-таки играли против соперника очень высокого уровня. Ничья стала бы прекрасным результатом. Но и поражение заставит лучше сосредоточиться на следующих матчах.

- Вам не кажется, что судья должен был назначить в ворота вашей команды два пенальти за очевидные нарушения против Харри Кейна?

- Есть видеоассистент, который выполняет свою работу. Я не видел те нарушения, о которых вы говорите. Может, еще увижу, когда буду просматривать запись игры.

- Почему был заменен ваш вратарь?

- Он повредил плечо.

- Ваше мнение о Кейне?

- Это один из лучших нападающих в английской премьер-лиге. Его хотят заполучить лучшие клубы мира. Именно Кейн - автор этой победы. Он оказывался в нужном месте в нужное время.

- Как оцениваете “Волгоград-Арену”, и сильно ли лично вам мешала мошкара?

- Я вообще не почувствовал этих мушек - настолько был сосредоточен на игре. Качество газона было прекрасным. Арена – великолепная. Все на ЧМ-2018 организовано на высшем уровне. В том числе безопасность. Я участвовал в чемпионатах мира в 2002 и 2006 годах. Мне есть с чем сравнивать – это один из лучших турниров. (Дмитрий СИМОНОВ)