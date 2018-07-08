22:20 8 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Англия сыграет против Хорватии в полностью белой форме


Сборная Англии проведет полуфинал чемпионата мира против команды Хорватии в полностью белой форме, информирует Daily Mail. Это будет впервые на турнире в России. Хорваты будут выступать в темно-синей форме.

Матч Хорватия - Англия пройдет в среду, 8 июля, на московском стадионе "Лужники", начало - 21.00 по московскому времени. 

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча

1/2 финала – начало в 21.00 (время московское) //
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