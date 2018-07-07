Англия – Швеция: онлайн трансляция, видео

На чемпионате мира осталось всего шесть команд. И сегодня завершится стадия четвертьфинала, а значит их останется всего четыре. Первыми на поле стадиона "Самара Арена" выйдут Швеция и Англия, а следом на "Фиште" встретятся Россия и Хорватия. Стартовый свисток в Поволжье прозвучит в 11.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Швеция – Англия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Швеция – Англия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!