Англия – Швеция. 1/4 финала чемпионата мира. Прямая трансляция, видео

На чемпионате мира, который проходит в России, осталось всего шесть команд, среди них и Россия. И сегодня турнир покинут еще два коллектива, ведь завершается стадия четвертьфинала. Первыми на поле стадиона "Самара" выйдут Швеция и Англия, а следом на в Сочи встретятся Россия и Хорватия. Стартовый свисток в Самаре прозвучит в 17.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Швеция – Англия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Швеция – Англия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!