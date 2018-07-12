Англия проиграла четыре последних полуфинала чемпионатов мира и Европы

Сборная Англии уступила Хорватии в полуфинале чемпионата мира-2018 (1:2 д.в.). Англичане проиграли четыре из пяти полуфиналов на крупных турнирах. Выиграть им удалось только в первом - в полуфинале домашнего ЧМ-1966 Англия победила Португалию 2:1. После этого последовали поражения от Югославии на Евро-1968 (0:1), Германии на ЧМ-1990 (1:1, пенальти - 3:4), снова Германии на домашнем Евро-1996 (1:1, пенальти - 5:6) и сегодня - от Хорватии.

В матче за третье место Англия сыграет с Бельгией. Из двух игр за бронзу англичане одну выиграли (2:0 с СССР на Евро-1968) и одну проиграли (1:2 с Италией на ЧМ-1990).