00:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Англия проиграла четыре последних полуфинала чемпионатов мира и Европы


Сборная Англии уступила Хорватии в полуфинале чемпионата мира-2018 (1:2 д.в.). Англичане проиграли четыре из пяти полуфиналов на крупных турнирах. Выиграть им удалось только в первом - в полуфинале домашнего ЧМ-1966 Англия победила Португалию 2:1. После этого последовали поражения от Югославии на Евро-1968 (0:1), Германии на ЧМ-1990 (1:1, пенальти - 3:4), снова Германии на домашнем Евро-1996 (1:1, пенальти - 5:6) и сегодня - от Хорватии.

В матче за третье место Англия сыграет с Бельгией. Из двух игр за бронзу англичане одну выиграли (2:0 с СССР на Евро-1968) и одну проиграли (1:2 с Италией на ЧМ-1990).

Хорватия - Англия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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