Прогноз "Фонбет": Англия победит Панаму в голевом матче

24 июня на стадионе "Нижний Новгород" сборная Англии сыграет со сборной Панамы в рамках второго тура группы G. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают, что победит сборная Англии. На победу команды Гарета Саутгейта принимаются ставки с коэффициентом 1.20, на победу Панамы – с коэффициентом 18.50, на ничью – с коэффициентом 6.10. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе англичан. На победу Англии сделали ставку 99% игроков, на победу Панамы – 0,8%, на ничью – всего 0,2%.

Сколько забьют голов?

"Фонбет" принимает ставки на тотал больше 2,5 и тотал меньше 2,5 с одинаковым коэффициентом – 1.90. Большинство клиентов "Фонбет" уверено, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 поставили 90% игроков, на тотал меньше 2,5 – 10%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу сборной Англии – ее выбрали 84% клиентов "Фонбет". 4% игроков поставили на тотал голов больше 2,5, столько же – на победу англичан с форой (-1,5). На индивидуальный тотал сборной Англии больше 1,5 сделали ставку 4% клиентов "Фонбет", столько же выбрали тотал больше 1,5.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на индивидуальный тотал сборной Англии больше 2. Она входит в экспресс на сумму 1 600 000 рублей. В среднем на матч Англии и Панамы ставят 808 рублей.

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