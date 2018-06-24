Англия - Панама: прогноз букмекеров

В воскресенье, 24 июня, в Нижнем Новгороде пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Англии и Панамы сыграют на стадионе "Нижний Новгород". Начало встречи – 15.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Англии на победу с коэффициентом 1,21, на ничью – 6,39, а успех Панамы – 14,0.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Англия – Панама: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь